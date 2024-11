S.A. 18 ottobre 2021 Vela, tornano i J24 nelle acque di Alghero La classe d´altura più diffusa al mondo ha visto scendere in acqua i più forti rappresentanti di tutti i circoli della Sardegna e da subito si sono dati battaglia i tre equipaggi più titolati



ALGHERO - Tornano i J24 nelle acque di Alghero ed è subito spettacolo. Si è svolta domenica, organizzata dalla sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, con la collaborazione di Assistenza Nautica Paddeu e Acqua S. Lucia, la prima giornata della terza tappa del circuito Zonale J24. La classe d'altura più diffusa al mondo ha visto scendere in acqua i più forti rappresentanti di tutti i circoli della Sardegna e da subito si sono dati battaglia i tre equipaggi più titolati. Il vento ha soffiato con intensità variabile tra i 6 e i 15 nodi e con

direzione che variava tra est e nord est.



Nella prima prova c'è stato un avvicendarsi nelle posizioni di testa tra

Vigne Surrau (di Piersesto Demuro) e Aria (della LNI Olbia) che ha visto

il primo aggiudicarsi la prova per una manciata di centimetri. Grande

soddisfazione per l'equipaggio di Aurelio Bini che è tornato alle regate

dopo un breve periodo di assenza. Al terzo posto Botta Dritta di

Mariolino Di Fraia. La stesse posizioni si sono mantenute nella seconda prova anche se questa volta l'imbarcazione della LNI Olbia, con alle scotte il locale Fabrizio Masu, alla fine si è dovuta difendere dal J24 della LNI La Maddalena con a bordo Camillo Di Fraia.



Nella Terza prova Vigne Surrau, con la coppia Evero Niccolini e Roberta

Piras a bordo, è stato attardato da problemi tecnici lasciando spazio

alla lotta al vertice tra Molara di Federico Manconi e Aria. I numerosi

tentativi di sorpasso non hanno dato frutti e alla fine a primeggiare è

stato l'equipaggio Oristanese con Carlo Casano alle scotte. Al terzo

posto sempre Botta Dritta con a bordo Ezio Diana.



Da segnalare anche il duello tri J24 della classe crociera dove il J24

portacolori della LNI Alghero, con al timone Giuseppe Paddeu, ha battuto

Inversol di Mario Canopoli. La classifica provvisoria vede in testa il J24 Gallurese Vigne Surrau a pari punti con Aria. Seguono Molara e Botta Dritta, anche loro a pari punti. Grande organizzazione, sia a terra che a mare, per la LNI Alghero dove la vela è di casa e dove i regatanti sono sempre graditissimi ospiti. Ottima la conduzione della regata da parte del Comitato di Regata presieduto da Tanni Spanedda. La giornata di regate era valida anche per il circuito Zonale della classe che, al momento vede al comando Aria (LNI Olbia) seguita ad un solo punto da Molara (Federico Manconi).