Mariniamo la scuola, un successo

ALGHERO - Il progetto “Mariniamo la scuola”, promosso grazie alla collaborazione tra la Lega Navale di Alghero e i delegati scolastici presso l’IIS “M. Paglietti” diPorto Torres, il Liceo “D.A. Azuni” di Sassari, l’ITI “G.M. Angioy” di Sassari, il Liceo “G.Marconi” di Sassari, rappresenta un esempio concreto dell'impegno della Lega Navale Italiana (LNI) nel coinvolgere i giovani nel mondo del mare e nella diffusione della cultura marinara. La LNI sezione di Algheroha ancora una volta ha dimostrato la propria sensibilità, offrendo agli studenti delle scuole superiori l’opportunità di avvicinarsi alla vela e di sviluppare competenze fondamentali, sia teoriche che pratiche. Il progetto ha previsto lezioni in aula e uscite in barca a vela, durante le quali gli allievihanno appreso i termini tecnici, le parti dell’imbarcazione e le principali manovre di navigazione.



Le uscite in mare, svolte nella splendida cornice di Alghero, hanno permesso agli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite, cimentandosi nella gestione di imbarcazioni dai 30 piedi in su. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza: gli allievi hanno imparato a riconoscere i rischi, adottare misure preventive, seguire le procedure d’emergenza e utilizzare correttamente le dotazioni di sicurezza. Oltre agli aspetti tecnici, il progetto ha favorito lo sviluppo di abilità trasversali come il lavoro di squadra, la capacità decisionale, la gestione dello stress e la strategia. L’entusiasmo e la partecipazione attiva dimostrati dagli studenti testimoniano il successo dell’iniziativa.



Alcuni degli allievi coinvolti prenderanno parte al Campionato del Vento dell’Alguer, una competizione che metterà alla prova le abilità veliche acquisite durante il progetto. L’attività si è conclusa con una premiazione per celebrare i risultati raggiunti. “Mariniamo la scuola” si è rivelata un’esperienza formativa e coinvolgente, che ha acceso nei partecipanti la passione per il mare e la vela. Un sentito ringraziamento va al Presidente della Lega Navale di Alghero, al direttivo, ai soci armatori e a tutti i collaboratori che, con il loro impegno e la loro disponibilità, hanno reso possibile la realizzazione di questo importante progetto.