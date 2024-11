S.A. 20 ottobre 2021 Alghero Marathon alla Corsa in Rosa Angelo Tiloca ha percorso i 6km in 23’12 centrando la sesta posizione assoluta maschile nonché il secondo gradino del podio SM40. Secondo posto anche per Giulio Sanna (31’41) tra gli SM65.



SASSARI - Quando correre contribuisce ad aiutare una nobile causa. A conclusione di una tre giorni di riflessione, confronto, dibattiti, musica e intrattenimento indirizzati a sensibilizzare tematiche sulla violenza femminile, femminicidi e diritti negati; a Sassari dopo un anno di assenza è tornata per la decima edizione la Corsa in Rosa, lodevole manifestazione volta a dire no alla violenza sulle donne. Una scia rosa di cinquemila persone, guidate dalle cinque Opinion Leader della manifestazione Claudia Aru, Susi Ronchi, Anna Maria Busia, Viola Frongia e Francesca Arcadu, ha invaso le vie del centro di Sassari in una passeggiata di quasi due chilometri a passo libero per lanciare un messaggio che resta un manifesto di presa di posizione netta contro le violenze.



Una giornata di sole ha illuminato piazza d’Italia, sede del villaggio, gremita di famiglie con bambini e persone con disabilità nel pieno spirito della manifestazione suggerito dall’illustrazione firmata da Pezzerosse della maglia ufficiale della Corsa in Rosa che raffigura quattro tipologie diverse di persone a rappresentare l’inclusività e l’unione di tutti e tutte per dire no alla violenza sulle donne. L’associazione Currichisimagna affiliata UISP, in collaborazione con la Trail & Road Runners ASD e con il patrocinio del Comune di Sassari si è occupata dell’organizzazione della corsa podistica competitiva riservata agli agonisti (119 al via) che si è svolta su un percorso di poco più di due chilometri da ripetersi tre volte con partenza da piazza d’Italia lato via Roma, e arrivo lato via Carlo Alberto passando per le vie centrali della città. L’Alghero Marathon si è tinta di rosa e ha partecipato all’evento sassarese con otto tesserati.



Angelo Tiloca ha percorso i 6km in 23’12 centrando la sesta posizione assoluta maschile nonché il secondo gradino del podio SM40. Secondo posto anche per Giulio Sanna (31’41) tra gli SM65. Presenti alla Corsa in Rosa Luigi Pisanu (26’29, 4°SM50), Giacomo Carboni (26’34, 6°SM45), Fabrizio Zara (26’56, 5°SM), Roberto Flore (29’40, 8°SM45), Flavio Cherchi (30’35, 6° SM35) e Marcello Carboni (32’37, 10°SM55). La Corsa in Rosa è stata la prima prova del campionato provinciale Uisp di corsa su strada 2021/2022. Fine settimana di gare provinciali al Caocci di Olbia con il primo trofeo Pier Giacomo Milillo organizzato dall’Atletica Olbia per onorare la memoria di un amatore della corsa su strada scomparso poco più di un anno scorso. Doppio successo per il portacolori dell’Alghero Marathon Andrea Marras che ha vinto nelle due gare esordienti (50 metri e vortex). Segnaliamo, infine, che chiunque si voglia avvicinare al running le uscite del gruppo corsa sono nelle mattine del sabato e domenica con appuntamento al porto (inizio pista ciclabile) alle ore 8.



