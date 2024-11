S.A. 20 ottobre 2021 Corsi preparazione al parto a Cagliari Gli incontri si terranno ogni mercoledì dalle 16 alle 17. In attesa di poter riprendere i corsi in presenza, si continuerà con le videoconferenze



CAGLIARI - Al Policlinico Duilio Casula da oggi mercoledì 20 ottobre riprendono i corsi di preparazione al parto. Un team speciale quello dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, che mette insieme i migliori specialisti della materia messi insieme dai direttori delle diverse strutture che si occupano del materno-infantile: prof. Stefano Angioni, Ostetricia e Ginecologica, dott. Bruno Piras, Emergenze Ostetrico-Ginecologiche, dott. Mauro Cardu, Analgesia Ostetrico-Ginecologica, e dott. Gianni Ottonello Patologia Neonatale. Gli incontri si terranno ogni mercoledì dalle 16 alle 17. In attesa di poter riprendere i corsi in presenza, si continuerà con le videoconferenze.