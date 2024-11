Cor 21 ottobre 2021 Il Parco Tarragona sempre più vivo Il polmone verde, incastonato tra il quartiere di Sant´Agostino e la Mercede, a due passi dal centro di Alghero, è ritornato ad essere punto di riferimento di decine di famiglie, luogo di svago e socialità. Numerose le attività in programma



ALGHERO - A distanza di pochi mesi dalla riapertura firmata Folia Bio - l'azienda che gestisce il polmone verde cittadino - il Parco Tarragona di Alghero incastonato tra il quartiere di Sant'Agostino e la Mercede, a due passi dal centro città, è ritornato ad essere punto di riferimento di decine di famiglie algheresi, luogo di svago e socialità, divertimento per i più piccoli. Fitto il programma di eventi e intrattenimento presentato alla città: dal “Teatrino delle marionette” all’"Ora delle favole”, dal “Laboratorio di meraviglie” al progetto, realizzato con Campagna Amica Nord Sardegna, “Mani in pasta”. Quest’ultima iniziativa si terrà sabato 23 ottobre (dalle ore 16.30) e vedrà bambini e bambine adoperarsi con laboratori culinari gratuiti che saranno suddivisi in diverse tipologie: Dal grano alla pasta, fino al latte e formaggio. Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Già in programma la palestra all'aperto per i più grandi, a cura di professionisti del settore, e il mercato di Natale. Per tutto il periodo natalizio, infatti, il parco sarà arricchito di luci, colori e sapori, con prodotti tipici e locali, buona musica ed eventi a tema.