Cor 22 ottobre 2021 Mensa, a scuola ad Alghero non si differenzia Nuovi guai potrebbero arrivare all´indirizzo della ditta che gestisce il nuovo appalto di ristorazione nelle scuole pubbliche della città di Alghero. In molti plessi i rifiuti finiscono tutti nell´indifferenziato



ALGHERO - Dopo la falsa partenza delle scorse settimane, con enormi problemi sulla distribuzione dei pasti agli alunni delle scuole pubbliche, nuovi guai in vista per la ditta che gestisce il rinnovato appalto ad Alghero. In molte scuole, infatti, da Sant'Anna a Fertilia passando per via Matteotti, tutti i residui dei pasti finiscono nell'indifferenziato. Il motivo sarebbe tanto semplice quanto banale: l'assenza delle buste per la differenziata. La grave carenza sarebbe già stata segnalata all'Amministrazione comunale algherese.



Nella foto: una recente riunione di commissione in cui si discuteva dei problemi sul servizio mensa di Alghero