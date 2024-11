Cor 22 ottobre 2021 Ad Alghero i Progetti Utili alla Collettività Reddito di Cittadinanza con impiego nei lavori utili per i beneficiari dei contributi ad Alghero, presentati tre nuovi progetti: “L’Alguer lluenta – Una mano lava l’altra”, “Un libro per tutti” e “Alguer verd”



ALGHERO - I Progetti Utili alla Collettività al via ad Alghero. Sono le attività che coinvolgono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che verranno svolte in città. I progetti saranno attuati nell’ambito dei settori del Sociale, della Cultura, dell’Arte e dell’Ambiente, in ambito formativo e di tutela dei beni comuni. La Giunta ha approvato ieri il programma di attività riassunto in tre macro progetti che interessano varie attività che dovranno essere complementari, a supporto e ad integrazione a quelle che l’Ente svolge regolarmente e di carattere temporaneo.



Previa verifica dell’idoneità, i soggetti obbligati a partecipare, ovvero i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che hanno sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l’Inclusione Sociale, saranno impiegati nella cura del verde, manutenzione caditoie stradali, pulizia strade e spiagge; altri ancora saranno impiegati per supporto alle attività dei giardinieri, innaffiatura aree veri e fioriere. E inoltre, assistenza all’ingresso e accoglienza della biblioteca comunale, riordino materiale informatico, promozione della lettura e di prestito libri. L’avvio dei progetti è previsto per dicembre 2021 e per febbraio 2022, con fine attività fissato dopo sei mesi.



Il programma dei PUC è stato predisposto dai servizi Sociale del Comune di Alghero, nell’ambito territoriale del PLUS ( il piano locale unitario del servizi alla persona). «Si tratta di una occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività – specifica l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – soprattutto per i beneficiari, in quanto i progetti saranno attuati in coerenza con le loro competenze professionali verificate nel corso dei colloqui che saranno sostenuti presso i nostri uffici. Ma le iniziative sono anche una occasione per rendere parte attiva nella collettività quella parte dei cittadini che vuole offrire un contributo al miglioramento generale, culturale e del decoro della città».



La cosiddetta “restituzione sociale” da parte dei cittadini che beneficiano della misura nazionale Reddito di Cittadinanza, tesa al contrasto della povertà e alla promozione dell’inclusione sociale e lavorativa, si concretizza quindi con sei mesi di collaborazione ai progetti del Comune di Alghero, denominati “L’Alguer lluenta – Una mano lava l’altra”, “Un libro per tutti” e “Alguer verd”, progetti allestiti rispettivamente negli ambiti dell’Ambiente, della Cultura e Formazione e della Tutela dei beni comuni. Ad Alghero sono 1.166 i soggetti che percepiscono il Reddito di Cittadinanza.