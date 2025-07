Cor 13:02 Parcheggi Punta Giglio, dubbi sulla sicurezza Fratelli d´Italia pone seri dubbi: «Abbiamo sollecitato l’apertura di parcheggi, ma ci aspettavamo aree idonee e autorizzabili, non la trasformazione di una linea tagliafuoco»







Fratelli d’Italia – concludono Cardi e Cocco – è a favore della realizzazione di aree sosta, ma riteniamo essenziale che ogni intervento sia trasparente, rispettoso della normativa e soprattutto delle prerogative di sicurezza delle persone: «Non si può sacrificare la prevenzione per un titolo di giornale» concludono dal direttivo tricolore. ALGHERO – «Trovandoci in piena stagione turistica, In Consiglio comunale abbiamo sollecitato l’attivazione di parcheggi pubblici nell’area di Punta Giglio. Ma francamente ci saremmo aspettati un’azione concreta e responsabile da parte dell’amministrazione, con l’individuazione di aree idonee e pienamente autorizzabili, non la trasformazione della linea tagliafuoco in area di sosta».Lo dichiarano il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pino Cardi, e il capogruppo consiliare, Alessandro Cocco, all’indomani dell’istituzione dei parcheggi nell’area recentemente acquisita dal Comune [ LEGGI ]. «Le dichiarazioni rilasciate alla stampa parlano esplicitamente di utilizzo della linea tagliafuoco come area destinata alla sosta. Alla luce del tragico incendio di Punta Molentis, crediamo che questa scelta debba essere chiarita immediatamente dal punto di vista della sicurezza antincendio. Ci chiediamo se siano stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, come previsto per ogni intervento che possa incidere su aree sottoposte a vincoli ambientali e di prevenzione incendi».Fratelli d’Italia – concludono Cardi e Cocco – è a favore della realizzazione di aree sosta, ma riteniamo essenziale che ogni intervento sia trasparente, rispettoso della normativa e soprattutto delle prerogative di sicurezza delle persone: «Non si può sacrificare la prevenzione per un titolo di giornale» concludono dal direttivo tricolore.