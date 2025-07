Cor 12:04 Concorso per nuovi agenti del Corpo Forestale Si tratta di un passo concreto verso il rafforzamento di una struttura fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione degli incendi e la protezione dell’ambiente: un tema decisamente attuale in questi giorni in cui la Sardegna è ancora una volta colpita da numerosi roghi



CAGLIARI - La Regione Autonoma della Sardegna ha aperto un nuovo concorso pubblico per la selezione di agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Si tratta di un passo concreto verso il rafforzamento di una struttura fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione degli incendi e la protezione dell’ambiente: un tema decisamente attuale in questi giorni in cui la Sardegna è ancora una volta colpita da numerosi roghi.



Il bando rappresenta un segnale di intervento concreto della Giunta guidata dalla presidente Alessandra Todde, che fin dall’insediamento ha affrontato con decisione le problematiche che da tempo interessano il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con la consapevolezza che una delle principali criticità è legata al tema delle assunzioni.



Il bando è una risposta concreta alle esigenze dell’intero territorio regionale: la selezione punta a costituire un elenco di idonei, pari a 600 unità, da cui attingere per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato nel triennio 2025–2027. Il primo contingente da inserire nel Corpo, previsto nel piano del fabbisogno 2025/27, è pari a 96 unità. La graduatoria sarà utilizzabile per i successivi reclutamenti sulla base del turnover e dei fabbisogni, così da fornire una risposta complessiva alle esigenze del Corpo Forestale.