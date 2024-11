Cor 22 ottobre 2021 «Ad Alghero progetti utili alla collettività» Il coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi, esprime soddisfazione per l’approvazione da parte della giunta Conoci dei progetti che vedranno i beneficiari del reddito di cittadinanza, svolgere attività lavorativa per 8 ore settimanali nella propria città



ALGHERO - Il coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi, esprime soddisfazione per l’approvazione da parte della giunta Conoci dei Progetti Utili alla collettività, che vedranno i beneficiari del reddito di cittadinanza, svolgere attività lavorativa per 8 ore settimanali (aumentabili a 16) nella propria città.



«Oltre a un obbligo, i progetti in questione sono un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari del RDC, in quanto i progetti spaziano dall’ ambiente all’attività di sensibilizzazione, dalle manutenzioni all’ assistenza nei luoghi della cultura. In generale svolgeranno attività in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego» sottolinea Alberto Bamonti.



«Si tratta di un tema su cui i Riformatori Algheresi, tramite il proprio esponente in giunta l’Assessore Montis si sono fermamente battuti, anche in un’ottica di ottimizzazione delle risorse.

Si tratta indubbiamente di un provvedimento importante, in quanto fino ad ora il RDC ha svolto la funzione di solo sostentamento economico. Ringraziamo l’Assessora ai servizi sociali Maria Grazia Salaris per aver dato avvio alla fase esecutiva di tale iniziativa, con l’auspicio che i progetti approvati possano essere avviati al più presto» conclude Alberto Bamonti, capogruppo in aula dei Riformatori.