S.A. 25 ottobre 2021 Vela: Vigne Surrau domina ad Alghero



ALGHERO - Organizzata dalla sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, con la collaborazione di Assistenza Nautica Paddeu e Acqua S. Lucia, lo scorso fine settimana si è svolta nelle acque antistanti Fertilia la seconda giornata della terza tappa del circuito Zonale J24. Il dominatore è stato Vigne Surrau che sembra essersi rafforzato dalla sostituzione del suo solito timoniere con il cagliaritano Antonello Ciabatti e l'innesto a prua di Danilo Deiana. Per l'imbarcazione di Pietrino Demuro, portacolori del Club Nautico Arzachena, tre primi posti ottenuti con regate senza sbavature sempre in controllo sui diretti avversari.



Agli altri non sono rimasti che gli altri gradini del podio. Nella prima prova di giornata al secondo posto si è classificato Botta Dritta condotto dal duo Di Fraia Mariolino e Camillo che ha preceduto Molara di Federico Manconi con alle scotte Carlo Casano. Nella seconda prova al secondo posto Armadillo di Pierluigi Pibi con al timone Luca Mocci che precede Aria della LNI Olbia che schiera per la prima volta a prua Jacopo Barbera.



Nell'ultima prova di giornata è Aria a portarsi alle spalle del Team del CNA precedendo Molara che vedeva a prua il duo tutto femminile formato da Katia Usala e Grazia Maria Savona. La classifica provvisoria vede Vigne Surrau aumentare il distacco sul secondo Aria con Molara che tiene saldamente la terza posizione. La Lega Navale Italiana, nonostante una giornata con vento ballerino in direzione ed intensità, ha messo a mare una squadra che non ha avuto sbavature e ha permesso all'impeccabile direzione del Comitato di Regata composto da Alberto Roggero, Sebastiano Palumberi e Fabrizio Monaldi di svolgere tre bellissime prove. La giornata di regate era valida anche per il circuito Zonale della classe che, al momento vede al comando Aria (LNI Olbia) seguita a due punti da Molara (Federico Manconi). Appuntamento al fine settimana del 13 e 14 novembre che chiuderà le regate in terra catalana della flotta Sarda dei J24.