G.P. 26 ottobre 2021 Is Animeddas alle Saline a Cagliari Halloween alle Saline Conti Vecchi. Domenica 31 ottobre, Is Animeddas alle Saline, organizzato dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, in occasione della festa più spaventosa dell’anno



CAGLIARI - In occasione della festa più spaventosa dell’anno, il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano propone Is Animeddas alle Saline, una speciale e misteriosa visita guidata per grandi e piccini alle Saline, Bene in concessione alla società Ing. Luigi Conti Vecchi (Eni Rewind) e valorizzato dal FAI dal 2017.



Domenica 31 ottobre, a partire dalle ore 15, una speciale visita guidata al Museo condurrà i più piccoli nelle varie sale alla scoperta della leggenda del Fantasma di Sale che vaga ancora oggi nelle stanze, tra gli impianti e le montagne di sale in cerca di consolazione.



Al termine della visita, un laboratorio didattico aiuterà i bimbi a realizzare un oggetto in pasta di sale, un dono per gli spiriti buoni che durante la notte di Halloween visitano i parenti nelle loro case.