S.A. 27 ottobre 2021 Distretto Sardegna Bio: nuovi bandi Incontri a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Tour del primo ed unico Biodistretto sardo, “Distretto Sardegna Bio” per illustrare bandi e oppurtunità



CAGLIARI - Cominciano da Cagliari gli incontri pubblici del primo ed unico Biodistretto sardo, “Distretto Sardegna Bio”, che lo vedrà per un mese in giro per la Sardegna per far conoscere agli stakeholder le opportunità che offre questo nuovo strumento. Il primo incontro si terrà domani, giovedì, alle 15 nella sala conferenze BCity, in via del Platano 2, a Cagliari e sarà incentrato sia sui bandi che sulle certificazioni, campo ostico per il mondo biologico.«Abbiamo programmato quattro incontri seminari-informativi in tutti i capoluoghi delle provincie storiche – afferma il presidente del Distretto Sardegna Bio Andrea Campurra – nei quali parleremo con degli esperti del settore di argomenti che interessano il mondo del biologico»”.



Dopo Cagliari, a novembre, sarà la volta di Nuoro il 4, Oristano il 18 e Sassari il 25. Si comincia presentando i bandi riservati ai distretti (a brevissimo, nel primo trimestre del 2022 sarà bandito) che farà il direttore del Biodistretto, l’agronomo Aldo Buiani. Si tratta di bandi importanti (da un minimo di 4milioni di euro ad un massimo di 20 milioni) “in cui è fondamentale fare squadra ed arrivare pronti all’appuntamento” dice il vice presidente del Biodistretto Giorgio Demurtas.



Altro argomento centrale nell’incontro seminario di domani, sarà la normativa sulla certificazione bio, argomento sentito dalle aziende agricole, ed in particolare si presenterà la nuova normativa e la novità delle certificazioni di gruppo. A presentarle saranno i rappresentanti dei principali enti certificatori che operano in Sardegna. Giulio Burrai, Suolo e Salute; Marco Cossu, Bioagricert; Michele Senes, Icea; Federico Corona, C.C.P.B., Fabio Bianciardi, QCertificazioni; e il CSQA. Ad aprire l’incontro di domani sarà il presidente Andrea Campurra che sarà chiuso dal presidente provinciale di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas.