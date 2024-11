video Cor 5 novembre 2021 Kurdistan iracheno in mostra ad Alghero



Le parole dei protagonisti della mostra "Tacciano le armi", con le fotografie di Stefano Stranges e Marioluca Bariona, patrocinata dalla Fondazione Alghero, ospitata nella Torre Sulis. La mostra si compone di 31 scatti e anticipa la presentazione del libro – reportage “Tacciano le armi” di Adriana Fara, Stefano Stranges e Marioluca Bariona in collaborazione con la FOCSIV, le traduzioni in inglese di Alessandra Mariano, pubblicato da Edizioni Eugraphìa nella collana di saggistica Skepsi Le parole dei protagonisti della mostra "Tacciano le armi", con le fotografie di Stefano Stranges e Marioluca Bariona, patrocinata dalla Fondazione Alghero, ospitata nella Torre Sulis. La mostra si compone di 31 scatti e anticipa la presentazione del libro – reportage “Tacciano le armi” di Adriana Fara, Stefano Stranges e Marioluca Bariona in collaborazione con la FOCSIV, le traduzioni in inglese di Alessandra Mariano, pubblicato da Edizioni Eugraphìa nella collana di saggistica Skepsi Guarda e condividi il video su Alguer.tv