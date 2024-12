Cor 11 novembre 2021 Porto Torres: Terza dose over80 Ats Sardegna attiverà un hub straordinario a Porto Torres per somministrare la terza dose di vaccino a chi ha più di ottant´anni o è soggetto fragile. Questa nuova tornata della campagna vaccinale si svolgerà dal 22 al 27 novembre



PORTO TORRES - Ats Sardegna attiverà un hub straordinario a Porto Torres per somministrare la terza dose di vaccino a chi ha più di ottant'anni o è soggetto fragile. Questa nuova tornata della campagna vaccinale si svolgerà dal 22 al 27 novembre in una palestra cittadina (probabilmente la Bellieni ma la conferma arriverà dopo il sopralluogo finale con ATS). Si potrà ricevere il vaccino solo su prenotazione, telefonando ai seguenti numeri: 3476082693 (lunedì e mercoledì dalle 13 alle 20; martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; il venerdì dalle 9 alle 14) e 079514551 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17).



Come nelle precedenti occasioni, l'attivazione del punto vaccinale sarà possibile grazie alla collaborazione dell'associazionismo, in particolare della Consulta del volontariato, del Cisom, degli Scout, dell'Avis di Campanedda e della Compagnia Barracellare che cureranno le prenotazioni e la logistica.



«Ringraziamo ATS per la disponibilità che ha manifestato anche in questa occasione verso la nostra comunità - dichiara il sindaco Massimo Mulas - è importante che chi ha più di ottant'anni o patologie particolari possa ricevere il vaccino vicino a casa. I nostri uffici e la Multiservizi si sono subito attivati per individuare e attrezzare i locali, predisponendo tutte le pratiche necessarie per l'evento. Ancora una volta rivolgo una particolare gratitudine ai volontari che con grande spirito di servizio si sono messi a disposizione della comunità per rendere possibile un appuntamento atteso dal segmento più fragile della cittadinanza». I cittadini turritani che hanno dai 60 agli 80 anni potranno ricevere la terza dose nell'hub sassaresi di via Grazia Deledda.