Cor 16 novembre 2021 Lezioni in presenza per due classi

Ats in seguito allo screening effettuato nelle classi interessate, così per due di queste, è stato possibile disporre il rientro in presenza, già dalla giornata odierna (martedì). Rimarranno invece ancora in didattica a distanza una classe del Liceo Scientifico ed una nell'Istituto tecnico (erano 4 in totale fino ad oggi, una in più rispetto all' ALGHERO - Parzialmente rientrata la situazione di allerta registratasi da alcuni giorni nei due istituti algheresi interessati dalla presenza di alcuni casi di contagio al Coronavirus. Sarebbero quattro in tutto i positivi accertati dal'in seguito allo screening effettuato nelle classi interessate, così per due di queste, è stato possibile disporre il rientro in presenza, già dalla giornata odierna (martedì). Rimarranno invece ancora in didattica a distanza una classe del Liceo Scientifico ed una nell'Istituto tecnico (erano 4 in totale fino ad oggi, una in più rispetto all' aggiornamento di lunedì). Per loro, prima del rientro a scuola, sarà necessario attendere gli esiti dei tamponi predisposti dall'Ats, così da individuare eventuali nuovi positivi e circoscrivere i contagi.