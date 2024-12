Cor 16 novembre 2021 Pontile con piattaforma a Calabona: bocciato Manca il Piano dei Litorali, così nonostante il nulla osta del maggio scorso da parte della Direzione generale del servizio Demanio ed Enti Locali arriva il diniego nella conferenza di servizi da parte del Comune di Alghero. Parere negativo di Soprintendeza e Utp



238 del 12 novembre 2021 il Suap del Comune Alghero ritiene «che non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’approvazione». Entro il termine di dieci giorni la società Bagni del Corallo S.r.l.s. (molto vicina al consigliere comunale della Lega, Maurizio Pirisi) potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, trascorsi i quali il diniego diverrà definitivo ed efficace.



Alla base della bocciatura due dettagliati pareri negativi (non superabili) da parte della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e quello dell'Ufficio Tutela del Paesaggio del Settore IV Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio del Comune di Alghero. Il Soprintendente Prof. Arch. Bruno Billeci sottolinea come «il progetto, suscettibile di introdurre sostanziali alterazioni dello stato dei luoghi e di divenire elemento di pesante intrusione nel contesto naturale costituito dalle formazioni rocciose sul mare, viene presentato in assenza di un Piano di Utilizzo dei Litorali e che un eventuale assenso alla realizzazione delle opere in progetto potrebbe creare un precedente riproducibile e riproponibile e aprire la strada alla presentazione di altri progetti simili con conseguenza di alto rischio di compromissione del paesaggio costiero algherese».



