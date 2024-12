Cor 17 novembre 2021 Spaccia marijuana a minore: 55enne nei guai La Polizia di Stato arresta a Sassari un 55enne sassarese con l´accusa di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Provvidenziale l'intervento degli agenti sassaresi



SASSARI - Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Sassari, impegnati in un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino, hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni per vendita di sostanze stupefacenti o psicotrope nei confronti un minore. Il personale della Squadra Mobile ha controllato un soggetto, che già nei giorni

scorsi era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.



L’attività posta in essere ha permesso di sorprendere l’uomo mentre cedeva qualcosa nelle mani di un ragazzino che, nelle vie del centro storico, lo stava inequivocabilmente aspettando. Nella circostanza i poliziotti hanno recuperato del denaro ed un involucro di cellophane contenente 1,3 gr. di sostanza vegetale di colore verde, che dalle successive analisi, eseguite dal personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, è risultata essere Marijuana.