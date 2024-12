Cor 19 novembre 2021 Sogaer, donne extra-ordinarie in aeroporto Ecco che il volo del Lucido Festival 2021: donne extra-ordinarie giunge a destinazione e atterra dopo un viaggio di quattro giorni di sensibilizzazione sulla disabilità e sulla straordinarietà delle donne



CAGLIARI - Domenica 21 novembre è l’ultimo giorno della kermesse che ha elevato il pubblico a nuove consapevolezze e si apre dal vivo e online alle ore 16.00 con l’intervista intitolata “Diversa Diversa” alla sala del Business Centre dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. La giornalista Maria Francesca Chiappe dialogherà con la giornalista d’arte Flavia Vago, con l’attrice e fondatrice dalla compagnia teatrale Atopos di Milano Irene Serini e Le Lucide, Michela Sale Musio e Tiziana Troja, attrici, coreografe, cantanti e registe. L’incontro verterà sulle differenze di genere e di abilità che possono trovare una propria dimensione e intergalattiche possibilità nel mondo dell’arte.

Alle ore 17.00 inizierà lo spettacolo dal vivo “Bajicca”, scritto e diretto dal regista Antonello Murgia in collaborazione con Fabio Marceddu.



La rappresentazione nasce da un laboratorio teatrale condotto dalla compagnia Teatro Dallarmadio al reparto oncologico dell’ospedale Businco di Cagliari. Le interpreti del corto teatrale, infatti, sono le pazienti e le infermiere dell’ospedale o meglio le Oncoattrici, che hanno fatto loro il motto: “Di cancro si guarisce” e che hanno voluto trasformare il luogo della paura nel luogo del possibile. La rassegna continua alle ore 17.30 con “Lughente e Sùtile Lughe”, uno spettacolo in cui sarà in scena l’attrice e danzatrice Valentina Puddu con una coreografia della direttrice artistica del Festival Tiziana Troja. Protagonista è Lughente e Sùtile Lughe cioè Elena, una donna dalle doti straordinarie che può modificare la sorte delle persone, strappandole dalle braccia della morte e concedendo loro una nuova opportunità di vita. Ritorna alle ore 18.00 l’immancabile Angelo Trofa nella performance interattiva mitologica “Donne Mito”, che renderà complice per l’ultima volta il pubblico da casa per la creazione di uno spettacolo memorabile. La serata prosegue alle ore 18.30 con un momento intimo e di confessione con Silvana Maniscalco dello Spazio Donna Ceteris - Centro antiviolenza del campidano - che sarà pronta a rispondere alle domande del pubblico presente in aeroporto e in diretta streaming.



Alle ore 19.30 andrà in scena “HEDY! The Life & Inventions of Hedy Lamarr”, spettacolo in lingua inglese sovratitolato in italiano. Hedy Lamarr è stata un’icona glamour hollywoodiana degli anni ’30 e ’50 del Novecento, considerata come la donna più bella del mondo, ma anche e soprattutto un genio della scienza. A interpretare l’inventrice del salto di frequenza e della tecnologia spread spectrum sarà la pluripremiata scrittrice e performer Heather Massie, che è anche l’autrice del testo. L’ultimo spettacolo dal vivo a concludere il Festival è “Mezzo Toro” scritto e diretto da Tiziana Troja e con protagonista l’attore Felice Montervino, delle ore 21.00. La regista ha trasformato la figura mitologica del Minotauro in un serial killer pericoloso e inquietante, ma nello stesso tempo seduttore e attraente. Rinchiuso nel suo labirinto il Mezzo Toro è convinto di essere una celebrità e diventa il moderno killer al servizio di uno stato che lo vuole per allontanare i mali del mondo.