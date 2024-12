S.A. 22 novembre 2021 Schiacciato da un macchinario, muore 22enne L´incidente sul lavoro è avvenuto a Villanova Tulo. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, un pezzo del macchinario si sarebbe staccato colpendo il giovane, che è morto sul colpo



VILLANOVA TULO - Tragedia sul lavoro a Villanova Tulo. Un uomo di 22 anni è rimasto schiacciato sotto il peso del macchinario con il quale lavorava per produrre travi in cemento.



La vittima è Roberto Usai, un operaio che lavorara all'interno di un capannone della ditta di prefabbricati Demuro Srl, nella zona industriale di Isili. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, un pezzo del macchinario si sarebbe staccato colpendo il giovane, che è morto sul colpo.





Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. E' stata disposta l'autopsia.