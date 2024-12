S.A. 24 novembre 2021 Parte il colpo e muore agente in esercitazione La vittima era originaria di Agrigento. E´ morto nel primo pomeriggio di ieri dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparato inavvertitamente da un collega durante un´esercitazione al poligono di Soddì



ORISTANO - Tragedia durante un'esercitazione militare al poligono di Soddì, in provincia di Oristano. L'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Sergio Di Loreto, è morto nel primo pomeriggio di ieri dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da un collega.



Una dinamica su cui hanno indagato gli investigatori della squadra mobile. La vittima era originario di Agrigento e da qualche giorno si trovava in Sardegna per un corso di aggiornamento.



L'incidente, a quanto pare, è avvenuto nelle fasi di pulizia di un'arma: a un collega sarebbe partito inavvertitamente un colpo che ha raggiunto Di Loreto tra addome e petto. Il poliziotto è stato subito soccorso dai colleghi e poi trasportato con l'Elisoccorso all'ospedale di Ghilarza, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Lascia una moglie due figli.