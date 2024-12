S.A. 24 novembre 2021 Terza irruzione in Biblioteca ad Alghero Ormai è cronaca quotidiana quella in cui un negozio, una scuola, un´università non venga svaligiata durante le ore notturne nel centro di Alghero. Cresce la paura tra i commercianti



ALGHERO - Se non è emergenza, poco ci manca. La notte scorsa c'è stata una nuova irruzione notturna dentro la biblioteca "Rafael Sari" ad Alghero; la terza in poco tempo.



Ancora una volta i mal intenzionati non hanno certamente rubato i libri di cui il luogo è ampiamente provvisto ma hanno preso di mira le macchinette automatiche per ricavarne qualche spicciolo. Stesso rituale delle scorse settimane quando ad essere state violate sono state le scuole superiori, le Industriali di via Degli Orti e il Commerciale di via Diez.



Ci avevano provato anche alle Professionali ma il forte allarme aveva messo in fuga i ladri. Ormai è cronaca quotidiana quella in cui un negozio, una scuola, un'università non venga svaligiata durante le ore notturne. Qualche sintomo di un disagio a cui servirà una terapia, prima o poi. Un controllo più generale, una protezione più mirata o una presa di coscienza.