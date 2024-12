Cor 30 novembre 2021 Bimba di 20 giorni in volo da Alghero a Genova La piccola, ricoverata nell´Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, necessitava di ricevere cure specialistiche ed urgenti, motivo per il quale si è reso indispensabile l´intervento immediato del velivolo dell'Aeronautica militare



ALGHERO - Nuovo intervento dell'Aeronautica militare dallo scalo di Alghero. Volo salvavita per una neonata di 20 giorni trasportata da Alghero a Genova a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino. A renderlo noto la stessa Aeronautica militare. La piccola, ricoverata nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, necessitava di ricevere cure specialistiche ed urgenti, motivo per il quale si è reso indispensabile l'intervento immediato del velivolo.



Il volo, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato subito disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea. Il Falcon 50, decollato dall'Aeroporto militare di Ciampino, è atterrato ad Alghero dove è stato immediatamente effettuato l'imbarco della bimba all'interno di una apposita culla termica, assistita da una équipe medica e dalla sua mamma.



Il velivolo è così ripartito alla volta di Genova, dove è atterrato intorno alle 15.30 circa. Da qui, la sfortunata neonata è stata trasferita urgentemente in ambulanza all'Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova. L'equipaggio del 31° Stormo è successivamente decollato per fare rientro a Ciampino, dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.