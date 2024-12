S.A. 1 dicembre 2021 A Porto Torres rimborsi per adozione cani Scadrà il prossimo 13 gennaio il termine per chiedere il rimborso delle spese sostenute nel 2021 per mantenere i cani adottati dai canili comunali di Andriolu e di Monte Rosè, e da quello convenzionato dell’Alta Nurra



PORTO TORRES - Scadrà il prossimo 13 gennaio il termine per chiedere il rimborso delle spese sostenute nel 2021 per mantenere i cani adottati dai canili comunali di Andriolu e di Monte Rosè, e da quello convenzionato dell’Alta Nurra. Il modulo per la richiesta è sul sito web del Comune ed è necessario allegare copia del documento d’identità, degli scontrini e delle fatture delle spese sostenute per il mantenimento e la cura dell’animale, dell’atto di adozione dell’animale, rilasciato dal canile di riferimento. Inoltre bisogna allegare l'informativa sul trattamento dei dati personali e la certificazione veterinaria attestante lo stato di salute del cane. Le istanze di rimborso spese potranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo sotgiu.maria@comune.porto-torres.ss.it oppure consegnate a mano presso il Servizio Ambiente, in via Ponte Romano n. 55, solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico (tel. 079 5008701) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 e 30 alle 17.