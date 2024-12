Cor 2 dicembre 2021 Aeroporto: novembre col botto a Cagliari Il traffico passeggeri dei primi 11 mesi dell’anno supera abbondantemente quota 2,5 milioni e fa segnare un incoraggiante +48% rapportato allo stesso periodo del 2020. Molto positiva la performance di novembre 2021



CAGLIARI - Continua il trend di crescita all’Aeroporto di Cagliari: il traffico passeggeri dei primi 11 mesi dell’anno supera abbondantemente quota 2,5 milioni e fa segnare un incoraggiante +48% rapportato allo stesso periodo del 2020. Molto positiva la performance di novembre 2021 che ha visto transitare a Cagliari 216.205 viaggiatori tra arrivi e partenze (+317%) e ha registrato un 47% di voli in più rispetto al novembre scorso.



Forte di un ricco network invernale con 38 collegamenti di linea verso 33 destinazioni nazionali ed estere, l’Aeroporto di Cagliari ha potuto affrontare al meglio il primo mese della Winter Season IATA ’21-’22. I dati evidenziano, infatti, che sia le rotte domestiche proposte (27) che quelle internazionali (11) hanno incontrato il gradimento dei passeggeri. Per le prossime festività natalizie oltre a un considerevole incremento delle frequenze sul network domestico di collegamenti già ora attivo, si aggiungeranno i nuovi voli di Volotea per Venezia, Ancona, Genova e Palermo.



Per quanto attiene al network internazionale, delle 9 destinazioni operate da Ryanair, 5 sono le novità invernali: Siviglia, Valencia, Porto, Budapest e Malta mentre Edelweiss propone il collegamento per Zurigo. I vertici di Sogaer, società di gestione dello scalo cagliaritano, attendono con fiducia di vedere l’ulteriore impulso che il ponte dell’Immacolata e le Festività di fine anno imprimeranno alla crescita dei flussi di viaggiatori, certi che la ripresa del traffico sarà ampiamente confermata dal consuntivo 2021.