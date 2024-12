Cor 2 dicembre 2021 Progetto Bats, quarto evento al Parco Studio e monitoraggio dei pipistrelli per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali: Venerdi 3 dicembre il 4° evento di animazione territoriale, per il Parco di Porto Conte, nell´ambito del Progetto Bats



ALGHERO - Quarto appuntamento da parte del Parco naturale regionale di Porto Conte per il Progetto Bats. L'incontro, in programma per venerdì 3 dicembre, in modalità in remoto, è dedicato questa volta all'Università della Terza Età di Quartu Sant'Elena e si inserisce nelle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale promosse dal nostro Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità. Il progetto Bats, finanziato dal Programma Sviluppo Rurale 2014/2020, ha l'obiettivo di favorire un vivo coinvolgimento della comunità rurale dell’area della Nurra e degli abitanti del territorio regionale al fine creare consapevolezza per la tutela e la conservazione delle diverse specie di chirotteri, più comunemente noti come pipistrelli.