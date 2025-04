S.A. 9:48 Campo Boe, verso rimodulazione

Assemblea unita, Pais contrario La risoluzione prevede che sia data immediata attivazione all´iter per la rimodulazione, e per la redazione del successivo Piano di Gestione, con i necessari approfondimenti e contatti con gli enti coinvolti. Voto quasi unanime all´Assemblea del Parco di Porto Conte, solo Pais contrario



ALGHERO - L'Assemblea del Parco di Porto Conte nella riunione di ieri (10 aprile) ha votato la rimodulazione del discusso campo boe, tutti favorevoli ad eccezione del consigliere comunale della Lega Michele Pais che lo ha definito «inutile e dannoso, nonché uno sperpero di danaro pubblico».

«Chiedevo che venisse sospeso immediatamente il folle progetto, per consentire una radicale revisione concordata con tutti i portatori di interesse, ambientali ed economici, mentre invece si è scelta la scorciatoia di proseguire col posizionamento, per giustificare la spesa di denaro pubblico, nella speranza di non fare entrare le boe in esercizio. Due danni, anziché uno. Una metodologia che reputo sbagliata e pericolosa, e che crea un evidente danno erariale di cui qualcuno dovrà rendere conto» dichiara Pais.



Quella di Pais una voce fuori dal coro dell'Opposizione che ha votato insieme alla Maggioranza: «Il rinvio dell’attivazione delle boe situate fuori dai confini dell’Area Marina Protetta, in attesa dell’approvazione di un piano di gestione, rappresenta una prima vittoria del buon senso. Questo periodo deve ora essere utilizzato per lavorare con operatori, associazioni, istituzioni e forze politiche, al fine di costruire una soluzione concreta e condivisa» è il commento di Pino Cardi di Fratelli d'Italia. Ancora più incisivo Christian Mulas presidente di Commissione: «Ieri, insieme a tutti i colleghi dell'Assemblea del Parco – ad eccezione del consigliere comunale Pais – abbiamo dimostrato senso di responsabilità e visione comune, trovando una soluzione concreta e condivisa a un tema importante. Ancora una volta, purtroppo, il consigliere Pais ha scelto di strumentalizzare la discussione, intervenendo in modo claudicante e privo di costruttività, isolandosi dal resto dell'aula».



Soddisfazione per la coalizione di centro-sinistra con Progetto Alghero per «la risoluzione che prende atto della proposta di rimodulazione del progetto proposta dalla Direzione della AMP e dell'iter procedurale di breve periodo che prevede sia necessario attivare, in via preliminare e propedeutica, una serie di ulteriori approfondimenti ed interlocuzioni che dovranno coinvolgere, fra gli altri, il competente ufficio regionale in materia di V.inc.a, la locale Capitaneria di Porto di Alghero per la valutazione degli aspetti tecnici nonché gli uffici territoriali del Demanio Regionale per l’eventuale modifica delle concessioni». «La risoluzione prevede pertanto che sia data immediata attivazione all'iter per la rimodulazione, e per la redazione del successivo Piano di Gestione, con i necessari approfondimenti e contatti con gli enti coinvolti, la stessa approvazione del Piano è condizione indispensabile e necessaria per la messa in esercizio dei campi ormeggio» si legge nella nota a firma della Maggioranza. Infine, all'esito di questi approfondimenti, l'Assemblea del Parco ha dato indicazione affinché il relativo Piano di Gestione debba essere portato all'attenzione della Commissione Ambiente così come richiesto dal Consiglio Comunale di Alghero. Ma non solo, sarà anche necessario che, oltre alla presa d'atto in Commissione, il Piano venga infine approvato dal Consiglio direttivo dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte. Considerato lo stato avanzato dei lavori di posa in opera l’Assemblea ha inoltre deliberato sull’attivazione di un approfondimento tecnico-giuridico per la definizione, nell’eventualità di una sospensione del progetto, dei costi effettivi da sostenere alla luce dello stato attuale del procedimento.