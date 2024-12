S.A. 4 dicembre 2021 Covid, contagi ancora su: +199 Casi ancora in aumento ma nessun decesso nelle ultime 24 ore. Invariato il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 13; mentre i ricoverati in area medica sono 72



CAGLIARI - In Sardegna nelle ultime 24 ore non si registrano decessi per Covid, ma i nuovi casi positivi sono 199 (+ 10), sulla base di 3.399 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.021 tamponi per un tasso di positività che sfiora il 2%. Invariato il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 13; mentre i ricoverati in area medica sono 72 (- 1). I casi di isolamento domiciliare sono 2.917 sono i (+122 ).