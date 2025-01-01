S.A. 15:41 Temporali e vento: allerta meteo nell´Isola Il nuovo bollettino dalle 3 di martedì notte alle 18 dello stesso giorno, è stato emanato con codice giallo. Neve e disagi a Seulo per l´interruzione di corrente elettrica



CAGLIARI - Pioggia, temperature in calo e vento maestrale che soffia sulla Sardegna.

In Sardegna permane l'instabilità ed è scattata la nuova allerta della protezione civile regionale. Il nuovo bollettino dalle 3 di martedì notte alle 18 dello stesso giorno, è stato emanato con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.



La nevicata eccezionale dello scorso venerdì a Seulo, poco più di 750 abitanti a 787 metri sopra il livello del mare in Barbagia, ha causato l'interruzione di corrente elettrica. Dalla sera di sabato le due cabine elettriche del centro abitato sono agganciate a due mega gruppi elettrogeni. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sino al 29 novembre, salvo ulteriori comunicazioni o revoche.