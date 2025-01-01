S.A. 18:00 Violenza di genere: progetto Polizia Locale Obiettivo del progetto a Sassari è promuovere la cultura del rispetto, dell’ascolto e dell’educazione tra pari, valori alla base della convivenza civile e della prevenzione di ogni forma di violenza



SASSARI - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, gli uomini e le donne della Polizia locale presenteranno la campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Neanche con un Fiore”. Obiettivo del progetto è promuovere la cultura del rispetto, dell’ascolto e dell’educazione tra pari, valori alla base della convivenza civile e della prevenzione di ogni forma di violenza. L’appuntamento sarà, salvo maltempo, mattina e pomeriggio nel luogo simbolo della comunità sassarese e spazio di incontro tra cittadini e istituzioni: piazza d’Italia. Nell’occasione saranno distribuite brochure informative contenenti linee guida e spiegazioni sul fenomeno della violenza di genere.



Gli agenti doneranno anche un segnalibro da loro realizzato, dedicato alla ricorrenza e pensato come simbolo di vicinanza e impegno costante. Un gesto simbolico ma anche molto utile: in una delle due parti saranno indicati tutti i contatti per chiedere aiuto se si subisce o se si assiste a una violenza di qualsiasi tipo. Grazie alla collaborazione di Florgarden, accanto allo stand del Comando sarà presente un abete sul quale cittadine e cittadini potranno appendere dei bigliettini con pensieri, riflessioni e desideri: un albero di Natale, che non parlerà solo di magia, ma soprattutto di speranza, di voci che chiedono ascolto e di messaggi che non devono rimanere inascoltati, in un momento storico e sociale particolarmente complesso.



Con questa iniziativa, la Polizia locale rinnova il proprio impegno quotidiano nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione di una comunità più consapevole, solidale e sicura. Un impegno che si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con il contributo di tutte e tutti. Perché il rispetto non è solo un valore: è la base di ogni relazione e il primo passo per un futuro libero dalla violenza. Nel corso della giornata saranno presentati anche altri percorsi educativi e informativi ideati e realizzati dalla Polizia locale e rivolti alla cittadinanza, con particolare attenzione ai più giovani, per diffondere consapevolezza, responsabilità e rispetto reciproco, tra cui “Tutti per uno”, “#Io non condivido” e “Sempre in prima fila”.