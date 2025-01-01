S.A. 19:22 Idee e imprese si incontrano in Camera di Commercio L´iniziativa, promossa dalle Camere di commercio di Sassari, Nuoro e Cagliari-Oristano, le cui sale convegni saranno interconnesse in video-collegamento, si svolgerà il 10 dicembre dalle 9.30 alle 13.30



SASSARI - Si preannuncia un appuntamento cruciale per l'economia sarda, focalizzato sul "Futuro del verbo finanziare", l'evento che si terrà il 10 dicembre prossimo per collegare in modo strategico idee, imprese e risorse finanziarie. L'iniziativa, promossa dalle Camere di commercio di Sassari, Nuoro e Cagliari-Oristano, le cui sale convegni saranno interconnesse in video-collegamento, si svolgerà dalle 9.30 alle 13.30. L'apertura della mattinata, moderata dalla giornalista e conduttrice di Sky Tg24-Agenda Lavinia Spingardi,vedrà i saluti e le introduzioni istituzionali dei presidenti delle Camere di commercio sarde: Stefano Visconti per Sassari, Maurizio de Pascale per Cagliari-Oristano e Agostino Cicalò per Nuoro. A questi si uniranno i rappresentanti di Unioncamere nazionale, e, per sottolineare l'importanza regionale dell'iniziativa, la presidente della Giunta della Regione Sardegna, Alessandra Todde.



A seguire, l'attenzione si sposterà sul ruolo delle politiche nazionali, con un focus di rilievo sulle sfide e opportunità della Finanza alternativa. Su questo tema interverrà Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio dei conti pubblici Italiani dell'Università Cattolica. La sessione successiva, intitolata "I nuovi attori finanziari nel contesto economico reale: esperti a confronto",accenderà i riflettori sui protagonisti del cambiamento nel panorama finanziario. Saranno presenti Maria Teresa Cardinale, in rappresentanza di Simest per le Relazioni Corporate, Imprese Centro Sud Investimenti Partecipativi e Finanza Agevolata, insieme a Riccardo Barbieri, presidente di SFIRS – Società Finanziaria Regione Sardegna.Il cuore dell'evento si svilupperà con la tavola rotonda incentrata su "La Finanza alternativa per le PMI sarde: il progetto Hub4Fin-Spoke 4".



Un'ampia e qualificata rappresentanza discuterà il tema a partire dall'intervento di Pietro Esposito,Segretario Generale della Camera di commercio di Sassari, e di Tiziana Pompei, Direttrice generale di Si.Camera, affiancati da Danilo Maiocchi, Direttore generale di Innexta. Saranno coinvolti anche Gianluca Cadeddu, Program Manager del progetto PNRR “Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia“, e Monica Cugia, Responsabile del Servizio Promozione Economica della Camera di commercio di Sassari. Il dibattito vedrà inoltre la partecipazione di esponenti del mondo bancario e accademico, con Paola Del Fabro, Responsabile della Finanza d'Impresa e Crediti Speciali del Banco di Sardegna Spa, e i professori universitari Alessio Scano (Diritto Commerciale, Università di Sassari) e Riccardo De Lisa (Economia degli intermediari finanziari, Università di Cagliari). La mattinata si concluderà alle 12.30 con la chiusura dei lavori, a cui seguirà l’atteso momento delle premiazioni dedicato alle aziende che hanno completato con successo il percorso di coaching nell'ambito del progetto Hub4Fin.