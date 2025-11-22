Alguer.it
Aggredisce anziano e gli ruba pensione: arresto
S.A. 15:05
Aggredisce anziano e gli ruba pensione: arresto
Lo scorso primo settembre un anziano uomo, dopo avere prelevato in ora tarda, presso un bancomat delle Poste Italiane, parte della propria pensione, era stato aggredito alle spalle e malmenato da una donna che era fuggita con il denaro
SASSARI - Sabato 22 novembre la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di una pregiudicata sassarese resasi responsabile di una rapina aggravata. Lo scorso primo settembre un anziano uomo, dopo avere prelevato in ora tarda, presso un bancomat delle Poste Italiane, parte della propria pensione, era stato aggredito alle spalle e malmenato da una donna che, dopo averlo fatto stramazzare a terra, gli aveva portato via il denaro appena ritirato, dandosi poi alla fuga. Il minuzioso lavoro investigativo condotto dagli uomini della sezione criminalità diffusa di questa Squadra Mobile, ha consentito di ricostruire i fatti e di identificare la responsabile, la quale è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Sassari. All’esito, il Giudice per le Indagini Preliminari, ha emesso, su richiesta del Pubblico Ministero, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in esecuzione della quale l’indagata è stata associata presso il carcere di Sassari Bancali.
