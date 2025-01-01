Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaAmministrazione › In House: via a nuovi criteri di riparto
S.A. 19:09
In House: via a nuovi criteri di riparto
Via ai criteri di riparto del contributo straordinario da 20 milioni di euro destinato alla ricapitalizzazione delle società in house di Province e Città Metropolitane
In House: via a nuovi criteri di riparto

CAGLIARI - Approvati e da parte della Giunta regionale i criteri di riparto del contributo straordinario da 20 milioni di euro destinato alla ricapitalizzazione delle società in house di Province e Città Metropolitane, previsto dall’articolo 12 della legge regionale n. 24/2025. L’intervento rientra nelle azioni avviate dalla Regione per consolidare il nuovo assetto istituzionale degli Enti intermedi, rilanciato con la riforma del territorio e con le elezioni del 29 settembre scorso.

«Gli Enti di area vasta, che per lungo tempo hanno offerto servizi minimi, devono essere equipaggiati in modo da tornare a svolgere un ruolo chiave nella programmazione e nella gestione dei servizi locali. È nostro dovere garantirne solidità, capacità amministrativa e continuità operativa», spiega l'assessore Francesco Spanedda. I criteri di riparto, definiti in piena intesa con la Conferenza permanente Regione-Enti Locali, prevedono la suddivisione delle risorse per il 50% in base alla superficie lorda degli edifici scolastici gestiti e il 50% in base ai chilometri di strade affidati alle società in house.

Gli Enti beneficiari dovranno ora trasmettere all’Assessorato i dati relativi alle superfici scolastiche e alla rete stradale in gestione, così da consentire la tempestiva erogazione delle somme. «Investiamo sulla sicurezza delle scuole, sulla qualità della rete viaria e sulla capacità delle Province e delle Città Metropolitane di manutenere il loro patrimonio, programmare e intervenire in modo puntuale. È una misura che rafforza l’intero sistema delle autonomie locali e che va nella direzione di un’amministrazione moderna, responsabile e vicina ai territori» conclude l'assessore Spanedda.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21/11Muroni, nuova garante infanzia a Sassari
14/11Stipendi, meritocrazia, assunzioni. Verso nuovo modello in Comune
14/11Webinar dipendenti: Alghero è prima
8/11Porto Torres: nuovo regolamento Taxi
3/11E´ tempo che Alghero decida il proprio futuro
29/10Porto Torres celebra Martedì 4 novembre
30/10Servizi sociali, inaugurata sede a Sassari
25/10Alghero e Bacau firmano la collaborazione
24/10La Vigilessa lascia Alghero, il sindaco la ringrazia
23/10Alghero: benvenuto ai nuovi dipendenti comunali
« indietro archivio amministrazione »
24 novembre
Vaccinazione antinfluenzale agli open day e Ascot
24 novembre
Rifiuti: aggiudicazione definitiva. Da gennaio 2026 nuovo appalto
24 novembre
Aggredisce anziano e gli ruba pensione: arresto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)