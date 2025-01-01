S.A. 19:09 In House: via a nuovi criteri di riparto Via ai criteri di riparto del contributo straordinario da 20 milioni di euro destinato alla ricapitalizzazione delle società in house di Province e Città Metropolitane



CAGLIARI - Approvati e da parte della Giunta regionale i criteri di riparto del contributo straordinario da 20 milioni di euro destinato alla ricapitalizzazione delle società in house di Province e Città Metropolitane, previsto dall’articolo 12 della legge regionale n. 24/2025. L’intervento rientra nelle azioni avviate dalla Regione per consolidare il nuovo assetto istituzionale degli Enti intermedi, rilanciato con la riforma del territorio e con le elezioni del 29 settembre scorso.



«Gli Enti di area vasta, che per lungo tempo hanno offerto servizi minimi, devono essere equipaggiati in modo da tornare a svolgere un ruolo chiave nella programmazione e nella gestione dei servizi locali. È nostro dovere garantirne solidità, capacità amministrativa e continuità operativa», spiega l'assessore Francesco Spanedda. I criteri di riparto, definiti in piena intesa con la Conferenza permanente Regione-Enti Locali, prevedono la suddivisione delle risorse per il 50% in base alla superficie lorda degli edifici scolastici gestiti e il 50% in base ai chilometri di strade affidati alle società in house.



Gli Enti beneficiari dovranno ora trasmettere all’Assessorato i dati relativi alle superfici scolastiche e alla rete stradale in gestione, così da consentire la tempestiva erogazione delle somme. «Investiamo sulla sicurezza delle scuole, sulla qualità della rete viaria e sulla capacità delle Province e delle Città Metropolitane di manutenere il loro patrimonio, programmare e intervenire in modo puntuale. È una misura che rafforza l’intero sistema delle autonomie locali e che va nella direzione di un’amministrazione moderna, responsabile e vicina ai territori» conclude l'assessore Spanedda.