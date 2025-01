Cor 14 dicembre 2021 Bonifiche: 70mila euro per Alghero Risorse per risanamento delle aree degradate, arrivano 70mila euro dalla Regione. Soddisfatto l´assessore comunale all´Ambiente, Andrea Montis: si programmano gli interventi



ALGHERO - In arrivo dalla Regione un ulteriore finanziamento per l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Alghero. Con Deliberazione 48/86 del 10.12.2021 la Regione ha assegnato al Comune di Alghero 70mila euro per la realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono rifiuti. Gli interventi dovranno ricadere su luoghi di proprietà pubblica e potranno prevedere sino a un 20% del finanziamento e anche investimenti che consentano di attuare azioni di dissuasione su ulteriori abbandoni; i costi di progettazione non potranno superare il 10% dell'importo finanziato. «Siamo soddisfatti delle risposte che arrivano dall' Assessorato Regionale all'Ambiente, che rappresentano il risultato positivo delle costanti interlocuzioni e delle copiose richieste che gli uffici predispongono nell'ottica di una sempre più proficua programmazione degli interventi» commenta l' Assessore Montis.