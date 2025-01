S.A. 15 dicembre 2021 Cani e gatti: 13mila euro ad Alghero Soddisfatte ottanta richieste di contributo. Approvata graduatoria definitiva. In programma messa a bando dei tratti di spiaggia destinati a Dog Beach



ALGHERO - Con l’approvazione della graduatoria finale, si è concluso l’iter di assegnazione dei contributi per la sterilizzazione di cani e gatti di proprietà. Anche quest’anno l’Amministrazione ha messo a disposizione della cittadinanza oltre 13 mila euro per venire incontro alle persone che ne hanno fatto richiesta al fine di prevenire gravidanze indesiderate che inevitabilmente graverebbero significativamente su un bilancio familiare già contenuto. I contributi infatti sono destinati alle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro.



Sono pervenute all’Assessorato all’ambiente in totale 80 richieste di contributo, ben più di quanto atteso, superando di molto il numero dello scorso anno. Una elevata quantità di domande, a cui l’Amministrazione ha scelto di dare risposta a tutti i potenziali aventi diritto.



«Siamo soddisfatti del lavoro che Alghero porta avanti in materia di benessere animale e la cittadinanza risponde sempre con grande entusiasmo, in questi giorni stiamo concludendo anche l'iter per realizzare la prima area di sgambamento nei pressi del parco Hemmerle. In vista dell'estate, inoltre, sto formalizzando una richiesta precisa al servizio territoriale regionale (che ha recentemente riacquisito le competenze gestorie sulle spiagge) affinché proceda, come previsto dalle norme, alla messa a bando dei tratti di spiaggia destinati a Dog Beach affinché le associazioni del settore possano gestirle ampliando la gamma dei servizi» le parole del sindaco Mario Conoci.