Ritorna l'Alghero-Dublino Ryanair

summer 2022 con nuovi collegamenti internazionali di rilievo, su Alghero manca ancora la definitiva programmazione marchiata Ryanair, ma arrivano comunque le novità sperate. Dal 2 aprile ritorna l'Alghero-Dublino, tratta già operata in passato dalla compagnia low cost irlandese e di recente garantita dalla Air Lingus. Ryanair garantirà fino al 29 settembre due collegamenti settimanali, il martedì e sabato, con voli già prenotabili. La partenza da Alghero è fissata per le ore 12.15 (martedì) e le ore 10.30 (sabato), mentre i voli in decollo dall'Irlanda sono previsti alle ore 7.45 (martedì) e le 6.15 (sabato). ALGHERO - A differenza di Cagliari , che la scorsa settimana ha annunciato lacon nuovi collegamenti internazionali di rilievo, su Alghero manca ancora la definitiva programmazione marchiata Ryanair, ma arrivano comunque le novità sperate. Dal 2 aprile ritorna l'Alghero-Dublino, tratta già operata in passato dalla compagnia low cost irlandese e di recente garantita dalla. Ryanair garantirà fino al 29 settembre due collegamenti settimanali, il martedì e sabato, con voli già prenotabili. La partenza da Alghero è fissata per le ore 12.15 (martedì) e le ore 10.30 (sabato), mentre i voli in decollo dall'Irlanda sono previsti alle ore 7.45 (martedì) e le 6.15 (sabato).