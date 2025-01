Cor 17 dicembre 2021 Percorsi didattici nei Musei di Alghero Presentazione e inaugurazione dei percorsi didattici nei Musei cittadini. Il progetto rientra nell´ambito dell’acquisizione del Marchio Alghero Family, conferito dall´Ufficio Politiche Familiari e istituito dal Comune



ALGHERO - Appuntamento sabato 18 dicembre, alle ore 10.30, in Sala Mosaico del MŪSA| Museo Archeologico della città di Alghero per la presentazione e inaugurazione dei percorsi didattici nei Musei cittadini. I musei MŪSA e MACOR pongono l'attenzione a un target differenziato, rendendo il patrimonio custodito nelle sale espositive sempre più fruibile e a misura di bambini e famiglie, dando loro la possibilità di esplorare, divertirsi e apprendere in autonomia.



Il progetto rientra nell'ambito dell’acquisizione del Marchio Alghero Family, conferito dall'Ufficio Politiche Familiari e istituito dal Comune al fine di identificare gli operatori pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti di attività, che mettono in campo servizi e iniziative finalizzati a sostenere il benessere familiare. I due musei dunque, oltre al percorso didattico che racconta gli oggetti, i reperti delle collezioni e la storia degli edifici, hanno attuato e applicato dei servizi con attenzioni specifiche rivolte ai più piccoli.



Dopo una piccola introduzione al progetto e al lavoro svolto si prevede un breve percorso per le sale espositive del MŪSA e del MACOR, con l'invito a tornare negli orari di apertura dei musei per scoprire con i più piccoli la ricchezza delle sale espositive raccontate dalle mascotte Costanza e Miquel, ideati dalla creatività di Eleonora Cattogno, educatrice museale e autrice. Da gennaio invece, su prenotazione, ogni fine settimana sarà possibile visitare il MŪSA| Museo Archeologico della città di Alghero e il MACOR | Museo del Corallo accompagnati da Eleonora Cattogno. L'invito è rivolto agli operatori e alle operatrici culturali, alla stampa e a chiunque voglia partecipare.