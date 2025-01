Cor 18 dicembre 2021 Nuoto: Maggioni super, ottimi Ciancilla e Cucchi Ottimo inizio dei nuotatori algheresi con due nuovi primati Regionali assoluti firmati Alice Maggioni. Ottime prestazioni anche per Carola Cucchi, vicinissima ai suoi migliori tempi, e Salvatore Ciancilla



ALGHERO - 50 s.l.: 25”48; 100 s.l.: 56”22. Questi i due nuovi primati stabiliti da Alice Maggioni durante le finali dei Campionati Regionali Assoluti svoltIsi nei giorni scorsi nella piscina di Terramaini. Due eccellenti prestazioni per la nuotatrice di Alghero che la pongono ai vertici delle graduatorie Nazionali della Categoria Cadetti.



Oltre agli ori nelle suddette gare, l’atleta sale sul gradino più alto del podio anche nei 100 farfalla con un notevole 1’02”69, mai nuotato precedentemente. Ottimo anche Salvatore Ciancilla che ritocca i suoi primati personali nei 100 e 200 farfalla (58”75, 2’10”55) e nei 200 misti (2’15”94). Bene anche Carola Cucchi, vicinissima ai suoi migliori tempi nei 50, nei 100 e nei 200 dorso.



Grande soddisfazione per Lorenzo Zicconi e Sandro Fiorentino. Un dovuto ringraziamento da parte della società al Green Hotel, che ospita tutti gli atleti algheresi, permettendo loro di svolgere degli allenamenti adeguati. Prossimo appuntamento agonistico per i più grandi a fine gennaio del nuovo anno.



Nella foto: i tre atleti algheresi