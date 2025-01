S.A. 20 dicembre 2021 Quasi due milioni di euro ai Barracelli Approvata la delibera di Giunta per la ripartizione dei premi in favore di 169 Compagnie barracellari in Sardegna, per l’importo complessivo di 1 milione e 759 mila euro



CAGLIARI - Nuova delibera di Giunta con la quale è stata a approvata la ripartizione dei premi in favore delle Compagnie barracellari, per l’importo complessivo di 1 milione e 759 mila euro. Il provvedimento è stato predisposto dall’assessore degli Enti Locali, Quirico Sanna in applicazione della legge regionale che prevede l’attribuzione dei premi annuali in favore delle Compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti, che si sono particolarmente distinte nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, nel periodo 1 ottobre 2020 - 30 settembre di ciascun anno barracellare.



I premi sono concessi alla fine di ogni esercizio finanziario, tenuto conto dei luoghi in cui operano le Compagnie, delle ore di servizio prestato, dei rapporti informativi sull’attività svolta resi dalle Autorità Comunali, Forestali e di Pubblica Sicurezza, nonché dei servizi effettuati in forma associata.



I fondi destinati sono prioritariamente utilizzati per il pagamento del contributo forfettario annuo per le spese generali, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’equipaggiamento e le attrezzature. La somma rimanente è distribuita fra le compagnie barracellari meritevoli, a titolo di premio per l’attività svolta dal 1° ottobre al 30 settembre di ciascun anno. Complessivamente sono state 169 le Compagnie barracellari regolarmente finanziate e liquidate. Nel corso del 2021 sono state costituite le nuove Compagnie barracellari di Ollastra e Tadasuni delle quali la sola Compagnia di Ollastra ha maturato i requisiti per partecipare al riparto del premio.