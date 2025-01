S.A. 23 dicembre 2021 Agricoltura: 432 milioni erogati nel 2021 Cifre da record l’anno di Argea, l’Agenzia regionale per l’erogazione degli aiuti in agricoltura, Organismo pagatore regionale dei fondi agricoli comunitari



CAGLIARI - Si sta chiudendo con cifre da record l’anno di Argea, l’Agenzia regionale per l’erogazione degli aiuti in agricoltura, Organismo pagatore regionale dei fondi agricoli comunitari. Con le ultime tranche di pagamenti di dicembre sono stati liquidati importi per oltre 56 milioni di euro a quasi 8mila beneficiari (esattamente 56.335.316,96 euro, di cui 44.987.763,95 euro a 7.038 beneficiari per i fondi Feaga e 11.347.553,01 a 957 beneficiari per i fondi Feasr) per un totale nel corso del 2021 di 432.252.330,88 euro e 122.380 beneficiari (169.818.053,99 euro e 32.359 beneficiari per Feaga, 262.434.276,89 euro e 90.021 beneficiari per Feasr).



«Abbiamo decisamente accelerato i pagamenti» commenta il presidente della Regione, Christian Solinas. «Il cambio di passo registrato negli ultimi tempi è evidente e certifica il massiccio intervento messo in atto dalla Giunta per sostenere le nostre aziende agricole e zootecniche, alleggerendole dal peso di una burocrazia diventata insostenibile e garantendo certezze e un futuro più sereno a un comparto strategico per l’economia dell’Isola».