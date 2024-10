S.A. 27 dicembre 2021 Concorso per racconti brevi e aforismi Il concorso è promosso dall’Associazione culturale CartaBianca di Cagliari. Gli elaborati devono essere inviati entro il 28 febbraio



CAGLIARI - Sono aperti i termini per la partecipazione alla XXII edizione del prestigioso Concorso Letterario per Racconti Brevi e Aforismi promosso dall’Associazione culturale CartaBianca di Cagliari. Il Concorso, patrocinato dall’Ersu di Cagliari, dal Comune di Boroneddu, dal Comune di Gairo e dal Comune di Senorbì, si avvale della collaborazione di Kalb Edizioni, di Unica Radio e dell’Ente Concerti Città di Iglesias.



La partecipazione, completamente gratuita, è riservata ad autori italiani e stranieri residenti in Sardegna. Sono previste due sezioni: Racconti Brevi in lingua italiana e Aforismi in lingua italiana. Una sezione speciale, sia per i racconti brevi che per gli aforismi, è dedicata agli studenti iscritti all’Università degli studi di Cagliari ed ai corsi di livello universitario. Gli elaborati devono essere inviati entro il 28 febbraio 2022, tramite posta elettronica, all’indirizzo concorsoletterariocartabianca@gmail.com.



I migliori elaborati saranno inseriti in un’antologia edita a cura di Kalb Edizioni che sarà presentata al pubblico in occasione delle premiazioni. Le premiazioni si terranno nella primavera 2022 e saranno organizzate a Senorbì (per il Sud Sardegna e l’area metropolitana di Cagliari), a Gairo (per il Nuorese e la Sardegna nord-orientale) e a Boroneddu (per l’Oristanese e la Sardegna Nord-occidentale).