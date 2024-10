Cor 28 dicembre 2021 Droga nell´istituto per minori di Quartucciu Provvidenziale l´intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria. Le dichiarazioni Segretario Nazionale Sindacato Autonomo, Roberto Melis, che si complimenta con i colleghi



QUARTU - I Poliziotti operanti nell'Istituto per Minori di Quartucciu, grazie alla loro, professionalità sono riusciti a bloccare l'ingresso in istituto di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente. I Poliziotti all'atto dell'ingresso dei familiari di un ristretto, per fruire di un colloquio con il loro congiunto, hanno ritrovato nascosto nel bagno un involucro con all'interno la sostanza stupefacente, immediatamente sequestrata. A complimentarsi per il lavoro è il Segretario Nazionale Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Roberto Melis «colleghi lodevoli di una ottima e proficua operazione, questo a dimostrazione che la Polizia Penitenziaria, non deve essere citata solo per quei pochi eventi negativi».