Cor 28 dicembre 2021 Dati Covid: polemiche ad Alghero E´ il consigliere comunale Sartore a ritornare su una vecchia polemica ancora d´attualità in Riviera del Corallo a causa dell´aumento probabile di casi: la mancata comunicazione dei dati sull´andamento dei contagi



Nella foto: il consigliere comunale di Alghero, Pietro Sartore ALGHERO - Ad Alghero manca una puntuale comunicazione sull'andamento della diffusione di contagi da. A differenza di quanto accade a livello regionale e nei comuni più importanti dell'Isola, infatti, il dato aggiornato su contagi, quarantene e ospedalizzati non viene pubblicato sui canali istituzionali, ne fornito agli organi d'informazione accreditati con puntualità (fa richiesta, quasi quotidiana, di conoscere e poter consultare i dati, ma senza successo).Come già accaduto in passato, capita così che passino anche intere settimane senza che nessuno abbia l'opportunità di conoscere i dati reali sulla diffusione del virus a livello territoriale. Un fatto abbastanza anomalo e per certi versi inspiegabile, considerato che si tratta di dati pubblici, caricati quotidianamente dagli uffici preposti nei data-base a disposizione degli enti interessati, poco o per nulla imputabili - nel bene o nel male - a questo o quell'amministratore, se non per questioni legate alla sicurezza ed al rispetto delle numerose prescrizioni imposte a livello nazionale. L'ultimo aggiornamento a disposizione dele regolarmente diffuso risale al 21 dicembre Tanto che il consigliere comunale Pietro Sartore (), ritorna su una vecchia polemica che rischia di divenire nuovamente e prepotentemente d'attualità in Riviera del Corallo a causa dell'aumento (probabile) di casi: «Da quasi due anni continuo a domandarmi quand'è che Alghero diventerà una città come le altre - incalza Sartore - dove la comunicazione dei datiavviene in maniera costante e sistematica sul sito istituzionale del comune e dove non vi è bisogno ogni volta di interrogare con insistenza il sindaco-"oracolo", perché conceda ai suoi concittadini il loro diritto di essere informati».Nella foto: il consigliere comunale di Alghero, Pietro Sartore