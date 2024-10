S.A. 29 dicembre 2021 Il Covid colpisce la Dinamo: quarantena Tra i positivi ci sarebbero giocatori, componenti dello staff tecnico e altri dipendenti della società. Sarà, dunque, rinviato il match che i sardi avrebbero dovuto disputare il 2 gennaio in casa contro Trento



SASSARI - Non si ferma l’espansione del Covid-19 nella Serie A di basket. Nella giornata di ieri, martedì 28 dicembre, la Dinamo Sassari ha annunciato la positività al Covid19 di diversi componenti del gruppo squadra che è stato quindi posto in quarantena dalle autorità sanitarie locali.



«La Dinamo Banco di Sardegna comunica che, a seguito dei controlli eseguiti, sono emerse delle positività nel gruppo squadra: i soggetti sono già in isolamento e il club ha prontamente avvertito le autorità sanitarie che hanno disposto un periodo di quarantena di sette giorni. Al termine di questo periodo sarà effettuato un nuovo giro di controlli» si legge nella nota diffusa dalla società sassarese.



Tra i positivi ci sarebbero giocatori, componenti dello staff tecnico e altri dipendenti della società. Sarà, dunque, rinviato il match che i sardi avrebbero dovuto disputare il 2 gennaio in casa contro Trento.