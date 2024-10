Cor 30 dicembre 2021 Comune e Generalitat sempre più vicini Alghero rinsalda i legami con la Catalogna e rinnova la collaborazione sui temi condivisi della lingua e dello sviluppo di attività culturali ed economiche. Oggi l’incontro del Sindaco Mario Conoci con la consellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibáñez prima della cerimonia di conferimento della Creu de Sant Jordi al poeta algherese Antoni Canu



ALGHERO - Amministrazione e Generalitat de Catalunya sempre più vicine, Alghero rinsalda i legami con la Catalogna e rinnova la collaborazione sui temi condivisi della lingua e dello sviluppo di attività culturali ed economiche. Oggi l’incontro del Sindaco Mario Conoci con la consellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibáñez, a Porta Terra, al quale ha preso parte il vicesindaco Giovanna Caria, prima della cerimonia di conferimento della Creu de Sant Jordi al poeta algherese Antoni Canu.



«Siamo grati alla consellera Natàlia Garriga – ha detto oggi il Sindaco nel corso dell’incontro - per la sua piena disponibilità ad affrontare insieme le sfide condivise che ci vedono impegnati nel sostenere e rafforzare l’uso della lingua e nell’approfondimento dei rapporti che devono trovare sintesi nella programmazione degli eventi culturali e nella collaborazione alle iniziative di sviluppo economico ad essi legate». Una nuova e rinnovata collaborazione che si sta realizzando con un accordo di imminente sottoscrizione, la permanenza «il più a lungo possibile» della sede della Generalitat in via Columbano, la volontà condivisa di lavorare fianco a fianco per tradurre in iniziative concrete i termini degli accordi.



“Siamo pienamente disponibili a lavorare insieme – ha affermato Natàlia Garriga Ibáñez - con la convinzione che possiamo costruire insieme, giorno dopo giorno, una rinnovata pianificazione che parte dalla coesione sociale e dalla specificità identitaria che la lingua ci offre”. Comune di Alghero e Generalitat de Catalunia preparano un accordo di collaborazione nuovo, all’interno del quale il Governo catalano e l’Amministrazione Conoci intendono rilanciare le iniziative comuni.



Tra queste, il programma di manifestazioni che l’anno prossimo, il 2022, vedrà Alghero, con il Comune e con la Fondazione Alghero al centro di una serie di eventi che celebreranno il 50° anniversario del gemellaggio con Tarragona. Nella cerimonia di conferimento della Creu de Sant Jordi ad Antoni Canu, consegnato per la prima volta nella storia di questa onorificenza fuori dalla Catalogna, il Sindaco ha voluto sottolineare «la sua figura di persona straordinaria che ci rende orgogliosi e che ci regala la sua visione appassionata e intensa della vita», ringraziandolo per quanto ha fatto per la città di Alghero.