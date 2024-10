S.A. 31 dicembre 2021 Provincia Sassari: tre nuovi progetti Tre importanti interventi sul fronte della pubblica sicurezza nelle strade provinciali, della riqualificazione degli istituti scolastici ed altri interventi che riguardano edifici storici di Sassari



SASSARI - La Provincia chiude l’anno deliberando tre importanti interventi sul fronte della pubblica sicurezza nelle strade provinciali, della riqualificazione degli istituti scolastici ed altri interventi che riguardano edifici storici di Sassari. Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli istituti tecnici e professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del nord Sardegna - Istituto Tecnico Superiore “N. Pellegrini di via Bellini a Sassari” , è stato posto il primo tassello di un’importante investimento dell’importo di 5.600.000 euro, finanziato dalla Regione Sardegna con il contributo di fondi provinciali, nell’ambito del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2015/ 2017 – ASSE I”. Il progetto di riqualificazione scolastica, presentato dalla provincia alla Regione Sardegna, è stato incluso nel programma “Scuole del nuovo millennio - Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del nord Sardegna” ed è stato oggetto di concorso di progettazione vinto da un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) specializzati in lavori di edilizia scolastica.



Sul fronte della sicurezza stradale, è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo dei “Lavori volti all’eliminazione di diverse criticità e ripristino delle condizioni di sicurezza lungo l’estesa della SP12 “Bivio SS 127 bis presso Scala Cavalli - Diga Cuga – Putifigari – Villanova - Confine Provincia per Montresta”. Finanziato con 350 mila euro, rientra nella “programmazione degli interventi destinati al miglioramento delle infrastrutture viarie dell’Area Nord Ovest della Provincia di Sassari”, finanziati a loro volta mediante fondi dell’Ente, per un importo complessivo di 6.800.000 euro. Con questi lavori, si intende mettere in sicurezza il tratto stradale nel quale, a causa delle intense precipitazioni si è verificato un importante smottamento della scarpata, da cui è derivato il distacco di massi di notevoli dimensioni, che hanno invaso l’intera carreggiata.



Questo intervento, che completa i lavori già eseguiti in via d’urgenza nei giorni successivi allo smottamento, sarà oggetto di gara d’appalto già nei prossimi mesi. Riguardo il patrimonio immobiliare di competenza provinciale, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di restauro e consolidamento delle facciate della Palazzina Storica della Caserma dei Vigili del Fuoco di Sassari, dell’importo complessivo di 230.000mila euro, di cui 152.700 per lavori compresi gli oneri di sicurezza. Con questo intervento si vuole riqualificare il palazzo storico, mettendo in sicurezza i suoi prospetti e restituendo all’edificio la sua funzionalità. «La Provincia – sottolinea l’amministratore straordinario Pietro Fois - continua il suo lavoro costante di messa in sicurezza del proprio patrimonio. Dalla riqualificazione dell’istituto tecnico Pellegrini, al ripristino della Sp 12, passando per il rifacimento del palazzo storico del comando provinciale dei Vigili del Fuoco: abbiamo messo a disposizione oltre 6 milioni di euro per importanti investimenti nel nord Sardegna continuando a supportare settori strategici come edilizia scolastica e viabilità».



Nella foto: l’amministratore straordinario Pietro Fois