Taekwondo: Aurora Zedde è Bronzo agli Italiani

OLMEDO - Gioia e soddisfazione in casa Asd Taekwondo Olmedo. La storica società olmedese chiude l'anno agonistico come meglio non poteva desiderare. Prestigioso riconoscimento per Aurora Zedde, giovanissimo talento del vivaio, che a soli dieci anni e neo cintura nera, conquista la medaglia di Bronzo al Campionato Italiano Forme e Freestyle svoltosi ad Arezzo. Inutile sottolineare la grande soddisfazione di tutta la società per un risultato che riempie di orgoglio l'intera comunità sportiva.