Cor 3 gennaio 2022 Sono 10 le regioni in giallo, Sardegna a rischio L´impennata di contagi travolge anche la Sardegna. Il balzo in avanti del virus obbliga il Governo a nuove restrizioni. Attesa l´estensione del super Green pass nel mondo del lavoro e nuove regole per il rientro in classe dopo le vacanze



CAGLIARI - Impennata a livello nazionale del tasso di positività che dal 13% passa al 22%, coi ricoveri, seppur contenuti rispetto al passato - che crescono in otto regioni. E' la nuova fotografia dell'Italia attraversata dal Covid, in attesa dei contraccolpi di Natale e Capodanno.



Già 10 le regioni in giallo dalla giornata odierna: Lombardia, Piemonte, Lazio, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Con la Liguria che si avvicina pericolosamente alla soglia limite dell'arancione e le altre regioni - tra le quali la Sardegna - osservate speciali a causa del poderoso aumento di contagi.



Il balzo in avanti del virus obbliga anche il Governo a nuove restrizioni. Già al lavoro per trovare una quadra sui prossimi provvedimenti che saranno discussi nel Consiglio dei Ministri in programma mercoledì prossimo: attesa l'estensione del super Green pass nel mondo del lavoro e nuove regole per il rientro in classe dopo le vacanze natalizie.