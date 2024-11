Cor 11 gennaio 2022 Sassari: 929 positivi e 19 ricoveri Impennata di nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna e il territorio di Sassari. I dati ufficiali dell´Ats Sardegna aggiornati e divulgati da Palazzo Ducale. 95 le persone per le quali è stata disposta la quarantena



SASSARI - Impennata di nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna e il territorio di Sassari. Secondo i dati presenti sulla piattaforma regionale, a Sassari, alla giornata odierna di martedì 11 gennaio 2022, le persone risultate positive al coronavirus sono 929, con 83 nuovi casi rispetto a 24 ore fa. Diciannove i ricoverati nelle strutture ospedaliere cittadine