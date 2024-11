Cor 15 gennaio 2022 Lo spagnolo al Linguistico di Alghero Dal prossimo anno scolastico c´è la nuova opzione spagnolo del Liceo Linguistico Manno di Alghero. Gli studenti che intendono iscriversi al liceo linguistico, nella procedura di iscrizione online dovranno scegliere una delle due opzioni



ALGHERO - Per l’anno scolastico 2022/23 il Liceo Manno di Alghero arricchisce la propria offerta formativa con l’introduzione, nell’indirizzo linguistico, dell’insegnamento dello studio della lingua e letteratura spagnola, che va ad aggiungersi alle lingue Inglese, francese, e tedesco già presenti.



L’introduzione della nuova disciplina nasce dal bisogno di soddisfare la domanda di molti giovani che vivono nel territorio di Alghero, interessati allo studio di una lingua e di una cultura che offra ulteriori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, principalmente in ambito economico e turistico.

Sula base di queste considerazioni, la sezione linguistica del liceo Manno propone ai nuovi iscritti per l’anno 2022/23 la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni: opzione A studio quinquennale delle lingue inglese, francese e tedesco; opzione B studio quinquennale delle lingue inglese, spagnolo e tedesco.



Gli studenti che intendono iscriversi al liceo linguistico, nella procedura di iscrizione online dovranno scegliere una delle due opzioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente la vicepresidenza del Liceo G. Manno al numero 079979149.